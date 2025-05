per Mail teilen

Manchmal führt der Weg aus dem Internet nirgendwo hin. Das mussten zwei junge Wanderinnen am Rand der Schwäbischen Alb erleben. Die Bergwacht holte sie aus ihrer misslichen Lage.

Die Bergwacht hat bei Neidlingen (Kreis Esslingen) zwei Wanderinnen aus einer misslichen Lage gerettet. Die Frauen waren am Samstag einem Wanderweg gefolgt, der im Internet angezeigt war. Dann saßen sie plötzlich an einem Abhang fest. Zum Albtrauf der Schwäbischen Alb gehören viele hohe Abbruchkanten und Steilhänge.

Albtrauf: Weg aus dem Internet führt Wanderinnen an Abhang

Die 19- und 24 Jahre alten Frauen wollten nach Angaben der Polizei am Sonntag vom Tal in Neidlingen aus in Richtung Albhochfläche laufen. Sie seien einem Weg gefolgt, der ihnen online angezeigt wurde. Dabei seien sie irgendwann seitlich im steilen Gelände des Albtraufs gelandet. Von dort verlor sich der Weg zwischen den Felsen.

Bergwacht rettet Frauen per Seil

Die beiden Frauen hätten dann einen Notruf abgesetzt, was die Polizei in so einer Situation als richtiges Verhalten wertet. Wenig später sei die Bergwacht angerückt. Sie konnte die beiden Frauen mit Seilen sichern und die restlichen rund 25 bis 30 Meter bis zur Felskante hochziehen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Wanderinnen konnten abends nach dem Schreck wieder nach Hause gehen.