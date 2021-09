Oppositionelle Kolesnikowa in Belarus zu elf Jahren Haft verurteilt

Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist in Minsk zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Sie war lange Zeit Kulturmanagerin in Stuttgart.

Maria Kolesnikowa, Oppositionelle aus Belarus, während ihrer Gerichtsverhandlung. Ihr Markenzeichen ist es, nie ihr Lächeln zu verlieren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/BelTA/AP | Ramil Nasibulin

Wegen angeblicher versuchter illegaler Machtergreifung ist die Ex-Stuttgarterin Maria Kolesnikowa in der belarussischen Hauptstadt Minsk zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte das Gericht laut belarussischer Staatsmedien am Montag in Minsk mit. Der mit Kolesnikowa angeklagte Anwalt Maxim Snak erhielt demnach zehn Jahre Haft.

Engagement gegen Lukaschenko

Der international kritisierte Prozess gegen die 39-Jährige und Snak hatte Anfang August begonnen. Kolesnikowa hatte sich im vergangenen Jahr im Wahlkampf gegen Lukaschenko engagiert - als Managerin für den ebenfalls inhaftierten früheren Bankier Viktor Babariko, der Präsident werden wollte.

Kolesnikowa hatte mit Snak und anderen Lukaschenko-Gegnern den Koordinierungsrat für eine friedliche Machtübergabe in Belarus gegründet. Die Behörden des autoritären Landes hatten ihr eine Verschwörung mit dem Ziel einer illegalen Machtergreifung sowie die Gründung und Führung einer extremistischen Vereinigung vorgeworfen. Die Oppositionelle sprach in einem schriftlich geführten Interview des unabhängigen russischen Internetsenders Doschd von einer "absurden Anschuldigung". Das sei ein weiteres Beispiel für die "Gesetzlosigkeit des Polizeistaates". Kolesnikowa formte mit ihren Händen in Handschellen ein Herz in einem Gitterkäfig vor Gericht. Vor dem Gerichtsgebäude bildete sich eine lange Menschenschlange.

Kolesnikowa arbeitete lange Zeit als Kulturmanagerin in Stuttgart

Vor fast einem Jahr war Maria Kolesnikowa als Führungsfigur der Opposition gegen Machthaber Lukaschenko festgenommen worden. Die frühere Musikerin hatte zuvor lange Zeit in Stuttgart als Kulturmanagerin gearbeitet. Die 39-Jährige hatte sich nach ihrer Rückkehr nach Belarus anders als viele andere Gegner Lukaschenkos geweigert, das Land zu verlassen. Anfang September vorigen Jahres wurde die Politikerin vom Geheimdienst KGB in Minsk entführt. Als sie in die Ukraine abgeschoben werden sollte, zerriss sie kurz vor dem Grenzübergang ihren Pass und vereitelte so Pläne, sie aus dem Land zu vertreiben. Kolesnikowa hatte immer wieder deutlich gemacht, den Kampf gegen Lukaschenko im Land zu führen.

EU und USA fordern Freilassung von Maria Kolesnikowa

Die Bundesregierung sowie Weggefährten aus Stuttgart und ganz Deutschland hatten immer wieder Kolesnikowas Freilassung gefordert. Wegen des Vorgehens gegen Andersdenkende hatten auch die EU und die USA wiederholt Sanktionen gegen Belarus erlassen. Der Machtapparat in Minsk zeigte sich davon stets unbeeindruckt. Lukaschenko, der als "letzter Diktator Europas" gilt, wird vor allem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt.