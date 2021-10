Beifahrer stirbt bei Unfall mit Arbeitsmaschine

per Mail teilen

Auf der Landstraße zwischen Rutesheim und Flacht im Kreis Böblingen ist heute Morgen bei einem Aufprall auf eine Arbeitsmaschine ein 76-jähriger Beifahrer in einem Auto gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 63-jährige Frau mit ihrem 76-jährigen Beifahrer gegen halb acht auf der Landstraße unterwegs. Aus einem Feldweg heraus kreuzte eine Arbeitsmaschine, ein sogenannter Hubsteiger, die Fahrbahn. Von zwei Kollegen des Fahrers wurde das Manöver abgesichert. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die 63-Jährige frontal auf den Hubsteiger auf. Sie und der 22-jährige Fahrer des Hubsteigers wurden dabei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Beifahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.