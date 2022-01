Stellenstreichungen bei Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten?

Bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten droht ein massiver Stellenabbau. Die Verlagsgruppe SWMH will am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung ihre Pläne vorstellen.

Steht künftig weniger Lokales in den Stuttgarter Zeitungen? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) in Stuttgart befürchtet, dass 60 Stellen wegfallen könnten. Das würde 20 Prozent der Mitarbeiter betreffen. Wie die Pläne für die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten aussehen, will das Medienunternehmen Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) am Mittwoch der Belegschaft in einer Betriebsversammlung vorstellen.

Weniger lokale Informationen, aber keine Kündigungen?

Der DJV rechnet damit, dass die lokale Berichterstattung der Zeitungen weiter reduziert wird. Angeblich sollen bei Stellenkürzungen keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen. Der DJV bezweifelt aber, dass dies umsetzbar ist. Demnach seien auch viele altgediente Redakteure nicht ohne weiteres in der Online-Berichterstattung einsetzbar.