Bei Streitigkeiten schwer verletzt - Tatverdächtiger in Haft

Bei Streitigkeiten in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) ist ein 23-Jähriger am vorigen Wochenende schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger befindet sich nun in Untersuchungshaft. Bei dem 21-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten Erwachsenen. Er steht im Verdacht, Anfang Juni auf einem Schulgelände in Nellingen einen 23-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der mit Haftbefehl gesuchte Beschuldigte, nach dem intensiv gefahndet worden war, stellte sich am vergangenen Donnerstag bei der Kriminalpolizei in Esslingen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.