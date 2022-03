per Mail teilen

Die Deutsche Bahn stellt am Mittwoch in der Nähe von Denkendorf (Kreis Esslingen) den ersten Oberleitungsmasten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 auf. Auf den Fildern zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Wendlingen ist die neue zweigleisige Eisenbahnstrecke in weiten Teilen fertig gestellt. Jetzt müssen dort neben der Oberleitung noch die Gleise gelegt werden.