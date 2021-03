per Mail teilen

Bei einem Arbeitsunfall auf der S21-Baustelle in Kirchheim/Teck ist ein 63-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gestern am späten Nachmittag mit Erdverdichtungsarbeiten beschäftigt, als sein Arbeitsgerät - eine sogenannte Nagelwalze - umkippte und den Mann teilweise unter sich begrub. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.