KfZ-Prüfer sollen bei Werkstattkontrollen in der Region Stuttgart betrogen haben

Stuttgarter Ermittler prüfen, ob drei KfZ-Experten bei Hauptuntersuchungen betrogen haben, die umgangssprachlich als TÜV bezeichnet werden. Es besteht der Verdacht, dass die Männer in knapp 30 Fällen für Fahrzeuge falsche Urkunden ausgestellt haben. Ermittler haben unter anderem Wohnungen in den Kreisen Ludwigsburg und Rems-Murr durchsucht, ebenso wie Prüfstellen in Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis. Zuvor waren der Verkehrspolizei im Stuttgarter Stadtgebiet immer wieder alte Fahrzeuge aufgefallen. Sie hatten technische Mängel, aber eine recht neue Prüfplakette. Behörden ermittelten daraufhin rund ein Jahr lang und stießen schließlich auf die drei Verdächtigen.