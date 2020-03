Ärztin aus Nürtingen: "Es wird noch schlimmer kommen"

In der Klinik in Nürtingen mussten schon Corona-Patienten verlegt werden, weil keine Beatmungsgeräte mehr frei waren. Für Chefärztin Tanja Kühbacher war das ein erster Hinweis, wie es kommen wird. Die Sorge vor einer Überlastung ist groß, weil auch, wie am Josefkrankenhaus in Heidelberg, die Schutzausrüstung knapp wird.