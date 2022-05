Mutmaßliche Schwarzarbeit bei Stuttgarter Bauunternehmer

Ein Bauunternehmer aus Stuttgart soll seit 2017 in großem Umfang Schwarzgelder an seine Arbeiter gezahlt haben. Die Barzahlungen soll er in seiner Buchhaltung verschleiert haben. Auf diese Weise soll er Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen haben. Zollbeamte von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hatten deswegen am Mittwoch mehrere Firmen durchsucht. Mehr als 200 Zollbeamte waren im Einsatz. Nach Auskunft des Hauptzollamts Stuttgart am Donnerstag richten sich die Ermittlungen gegen den Bauunternehmer sowie elf Verantwortliche von Firmen, die Scheinrechnungen ausgestellt haben sollen. Bei einem Teil der schwarz bezahlten Arbeiter soll es sich um Männer aus Nicht-EU-Staaten gehandelt haben. Sie sollen keine Arbeitsgenehmigungen gehabt haben.