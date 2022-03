Bauschutt des AKW Neckarwestheim auf Deponie in Vaihingen/Enz

Block Eins des Atomkraftwerks Neckarwestheim ist zu großen Teilen abgebaut. In die Deponie Vaihingen/Enz-Horrheim wurde am Mittwoch eine erste Fuhre Bauschutt transportiert.

Eine Reihe mit fünf weißen Säcken auf Paletten mit Bauschutt vom Atomkraftwerk Neckarwestheim stehen in einer Mulde auf der Deponie Burghof bei Vaihingen/Enz-Horrheim: Ein Bagger fährt heran und schüttet Sand über den Müll, der soeben per Lastwagen angeliefert wurde. Die ersten "freigemessene" Abfälle vom Abbruch des AKW Neckarwestheim I werden an diesem Mittwoch auf der weitläufigen Deponie der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) vergraben.

Fünf weitere Säcke warten noch - insgesamt sind es an diesem Tag vier Tonnen, eine kleine Menge zum Testen der Abläufe. Insgesamt rechnet man mit 3350 Tonnen an Material - das macht 1-2 Prozent des gesamten AKW-Bauschutts aus. Nur ein weiterer Prozent von der Gesamtmenge des Schutts ist übrigens so strahlenbelastet, dass er nicht konventionell auf einer Deponie entsorgt werden kann.

"Die Paletten werden sofort mit Sand abgedeckt, damit kein Staub freigesetzt werden kann und die Strahlung, die vorhanden sein kann, abgeschirmt wird."

Landkreis zur Deponierung verpflichtet

Um den Schutt hatte es einigen Streit gegeben: Eine Bürgerinitiative und der Landkreis Ludwigsburg hatte erfolglos versucht, eine Entsorgung auf den eigenen Deponien zu verhindern. Da ein Teil des Atomkraftwerks Neckarwestheim auf dem Gebiet des Landkreises Ludwigsburg liegt, ist der Kreis gesetzlich zur Entsorgung eines Teils des anfallenden Mülls verpflichtet. Es geht um Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Boden oder auch asbesthaltige Abfälle aus dem AKW. Der zuvor "freigemessene" Bauschutts aus dem Atomkraftwerks Neckarwestheim wird nun auf zwei Deponien des Landkreises Ludwigsburg gebracht, auf die Deponie Am Froschgraben in Schwieberdingen und eben auf die Deponie Burghof.

Die Paletten mit den Säcken voller AKW-Bauschutt werden abgeladen und in eine vorbereitete Mulde gefahren, um sie dort zu deponieren. SWR Fabian Ziehe

Ministerium schließt Gefährdung der Bevölkerung aus

Umfangreiche Prüfverfahren und neutrale Gutachter sollen sicherstellen, dass die "freigemessenen Abfälle" den Grenzwert von 10 Mikrosievert radioaktiver Strahlung im Jahr nicht überschreiten. Das Umweltministerium betont auf SWR-Anfrage die Ungefährlichkeit für die Bevölkerung. Die an die Deponie gelieferte Abfallcharge aus dem Atomkraftwerk Neckarwestheim sei vom Umweltministerium nach den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung freigegeben worden.



"Im Rahmen dieses Freigabenverfahrens sind die radiologischen Eigenschaften dieser Abfälle nach strengen Kriterien überprüft worden, so dass eine radiologische Belastung durch die Deponierung dieser Abfälle sicher ausgeschlossen werden kann."

Doppelte Messung der Strahlung

Vor Ort bestätigt das der Strahlengutachter Rainer Gellermann, der die Anlieferung des Schutts im Auftrag des Deponiebetreibers AVL begleitet. Für die Freimessung am ehemaligen AKW selber war der TÜV zuständig. "Ich habe mich davon überzeugt, dass dieser Freigabeprozess ordnungsgemäß abgelaufen ist."

Vor Ort misst er dennoch zur Sicherheit nochmal mit einem Strahlungsmessgerät nach - es sei kaum ein Unterschied auszumachen zu der natürlichen Umgebungsstrahlung auf der Deponie, erklärt er im Anschluss.

Der Strahlenschutz-Gutachter Rainer Gellermann kontrolliert die Strahlung des AKW-Bauschutts. SWR Fabian Ziehe

2.100 Mikrosievert: Durchschnittliche Strahlen-Belastung in Deutschland

Zur Einordnung des Grenzwertes von 10 Mikrosievert: Das Bundesamt für Strahlenschutz in Berlin schreibt, dass die gesamte natürliche Strahlenexposition in Deutschland oder genauer die effektive Dosis einer Einzelperson in Deutschland durchschnittlich 2,1 Millisievert im Jahr betrage. Das entspricht 2100 Mikrosievert. Laut Bundesamt führe bspw. ein Flug von Frankfurt nach New York und zurück zu einer effektiven Dosis von zirka 100 Mikrosievert im Durchschnitt.

Vor dem Zuschütten des AKW-Bauschutts wird per Strahlenmessgerät geprüft, ob die Strahlung unterhalb des Grenzwertes liegt. SWR Fabian Ziehe

Umweltschützer verlangen Sicherung der Daten

Der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND hält nicht viel von "Freimessen". Aber ein tiefengeologisches Endlager für jeden Abfall aus den Atomkraftwerken, die stillgelegt und rückgebaut werden, sei eben auch nicht denkbar, so der baden-württembergische Umweltreferent Fritz Mielert gegenüber dem SWR. Wichtig sei, dass die Informationen, wo der Bauschutt in der Deponie eingebaut werde, dauerhaft erhalten und gesichert blieben.

"Insofern können wir mit der Lagerung 'freigemessener' Abfälle auf Deponien leben, wenn das sorgfältig gemacht wird."

Das soll so tatsächlich auch passieren: Bei der Deponierung der ersten vier Tonnen wurde vor dem Zuschütten der Säcke der genaue Standort auf der Deponie mit georeferenzierten Daten (GPS) erfasst. Allerdings sollte das - so denn alles sich entwickelt wie gedacht - keine relevante Information sein: Der Müll soll - zumindest nach menschlichen Maßstäben - auf immer und ewig auf der Deponie verbleiben.