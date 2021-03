In Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) sind erneut mächtige alte Bäume illegal umgesägt worden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu Taten der vergangenen Monate. Dieses Mal sind zwei etwa 70 Jahre alte Douglasien gefällt worden. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag und der Nacht zum Sonntag. Einer der Bäume stürzte auf einen Waldarbeiterwagen. Der Sachschaden plus der Schaden an den Bäumen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Im vergangenen halben Jahr sind im Ditzinger Ortsteil Heimerdingen, in Hemmingen sowie bei Leonberg und Renningen immer wieder Bäume scheinbar grundlos von einem Unbekannten mit einer Kettensäge gefällt worden. Das Holz wurde immer liegen gelassen.