Erneut haben Bauern mit einem Protestzug auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Traktoren fuhren von Vaihingen an der Enz bis nach Ludwigsburg. Dort gab es eine Abschlusskundgebung.

Mit einer Traktoren-Kolonne durch den Kreis Ludwigsburg haben am Samstag wieder etliche Bauern demonstriert. Ein Konvoi mit bis zu 150 Traktoren, so die Polizei, ist am Vormittag von Vaihingen an der Enz bis nach Ludwigsburg gefahren. Der Demonstrations-Zug ging zunächst über Kleinglattbach nach Sersheim. Von dort aus fuhren die Bauern nach Bietigheim-Bissingen, Tamm, Markgröningen und Asperg bis nach Ludwigsburg. Trotz der vielen Traktoren wurde der Verkehr nicht behindert.

Friedlicher Protest für faire Preise

Insgesamt verlief der Protest sehr friedlich, teilte die Polizei mit. Die Landwirte forderten auch weiterhin die Beibehaltung aller Subventionen. Das Über-Thema, das dass Fass zum überlaufen gebracht habe, war die Kürzung beim Agrardiesel, so der Landwirt und Veranstalter Martin Linckh in seiner Rede an die Bauern.

Das ist bis heute nicht zurückgenommen, also gehen wir weiter auf die Straße.

Gleiche Standards bei allen Waren

Eine sehr wichtige Forderung sei zudem, dass die Waren die nach Deutschland eingeführt werden, die gleichen Standards erfüllen, die auch die deutschen Bauern mit ihren Produkten erfüllen müssen, so Linckh weiter. Es dürfe nichts über die Grenze kommen, das nicht die gleichen Standards erfülle. Weiter verlangte er, dass die Herkunft der Inhaltsstoffe genau bezeichnet werden müsse. Bei vielen Produkten wisse man gar nicht genau, was wirklich drin sei oder woher die Milch komme, die in der Butter verschafft wurde.