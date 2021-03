Mit zahlreichen Traktoren haben protestierende Bauern in Stuttgart ihrem Ärger Luft gemacht - viele Verkehrsteilnehmer mussten deshalb Staus und Behinderungen in Kauf nehmen.

Nach Angaben des Bündnisses "Freie Bauern" haben Landwirte aus ganz Baden-Württemberg mit mehreren hundert Fahrzeugen an der Protestaktion teilgenommen. Für importierte Lebensmittel sollten dieselben Produktionsstandards gelten wie für die heimische Landwirtschaft, forderte Thomas Frenk, der Landessprecher des Verbands "Freie Bauern", am Freitag am Rande der Demonstration. "Wenn wir in Deutschland höchste Standards einhalten müssen in der Produktion, beim Insektenschutz oder der Düngung, dann muss das auch für Importe vorausgesetzt werden", sagte Frenk. Das sei in der Automobilbranche und bei Elektrogeräten der Fall, bei Lebensmitteln hingegen nicht. Neben Fairness bei den Standards müsse es zudem verpflichtend werden, die Herkunft des Produktes auf die Konserve oder Packung zu veröffentlichen.

Bündnis verlangt Informationen zum Gesellschaftsvertrag

Das Bündnis forderte von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Details zum sogenannten Gesellschaftsvertrag, mit dem den bäuerlichen Familienbetrieben aus der Not geholfen werden soll. Der Vertrag soll zwischen Landwirten, dem Handel und den Verbrauchern entstehen. Der Regierungschef hatte das Abkommen vor etwa einem Jahr ins Gespräch gebracht.

Landwirtschaftsminister gibt Demonstranten Rückendeckung

Von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) erhielten die Bauern Rückendeckung. Er unterstütze die Forderung nach gleichen Standards, sagte der Minister. Klar sei auch, wer in Europa seine Produkte verkaufen wolle, der muss auch nach unseren Standards produzieren. Beides müsse aber auf Bundes- und europäischer Ebene geregelt werden, so Hauk.

Der Landesbauernverband zeigte sich dagegen zurückhaltend. Der Verband unterstütze die Demonstration ausdrücklich nicht, sagte eine Sprecherin. Allerdings seien die Ziele durchaus ähnlich. "Der Bauernverband fordert Transparenz durch eine flächendeckende Herkunftskennzeichnung", sagte die Verbandssprecherin. Hohe Standards bei Produktqualität, Tierwohl und Verbrauchersicherheit führten zu hohen, aber notwendigen Kosten. Importe unterliefen diese Standards.

Aktion führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

In der Stuttgarter Innenstadt kam es wegen der Demonstration der Bauern zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch Buslinien wurden umgeleitet.