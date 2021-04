Die Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 sind im Zeit- und Kostenplan. Das ist ein Ergebnis der Sitzung des Lenkungskreis, zu dem die Projektpartner am Mittwoch zusammenkamen. Auch die Verzögerungen beim Bau der Filstalbrücke würden sukzessive aufgeholt, sagte Bahnvorstand Ronald Pofalla. Damit könne die Brücke mit dem Fahrplanwechsel Ende 2022 in Betrieb gehen. Der Vorschlag des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper (CDU) für einen Extra-Gäubahn-Gipfel wurde bei der Lenkungskreis-Sitzung begrüßt. Allerdings müsse vor so einem Treffen die Finanzierungszusage vom Bund geklärt sein, so der Bahnvorstand weiter.