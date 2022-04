Wasen und VfB betroffen: S-Bahnen fahren am Wochenende im Halbstundentakt

Die Stuttgarter S-Bahnen fahren am 1. Mai-Wochenende nur im Halbstundentakt. Das betrifft auch die Fans des Fußballspiels des VfB Stuttgart und die Besucher des Frühlingsfestes. Hintergrund sind Bauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt, teilte die Bahn mit. VfB-Fans sollten daher am Samstag mehr Zeit zur An- und Abreise einplanen. Auch die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes sollten sich darauf einstellen. Die Bahn leitet den Fern- und Regionalverkehr über die Gleise 1 bis 4 um, auf denen auch die S-Bahn fährt. Die Linien S 1, S 2 und S­ 3 fahren am Samstag deshalb durchgängig im Halbstundentakt. Auch im Fern- und Regionalverkehr gibt es Fahrplanänderungen. Reisende sollten sich daher vor Antritt der Reise informieren.