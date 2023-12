per Mail teilen

Ab dem 2. Januar fährt fast kein Zug mehr von Stuttgart Richtung Ulm. Der Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr wird umgeleitet oder fällt aus. Grund sind Bauarbeiten in Bad Cannstatt.

Zum Jahresbeginn kommt es zu zahlreichen Zugausfällen in der Landeshauptstadt. Da in Bad Cannstatt und Untertürkheim bei Stuttgart Arbeiten zum neuen Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System) stattfinden, kann dort laut Bahn während der Bauarbeiten vom 2. Januar bis in die Nacht auf den 6. Januar kein Zugbetrieb stattfinden. Betroffen davon ist fast der gesamte Fern- und S-Bahnverkehr sowie ein Großteil des Regionalverkehrs.

Zahlreiche Züge werden um Stuttgart herumgeleitet, enden oder beginnen vorzeitig in oder vor Stuttgart. Manche Züge fallen komplett aus. Zwischen Stuttgart, Waiblingen, Esslingen und Ulm geht fast nichts mehr. Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Wer aus Süden in die Landeshauptstadt will, muss in den Bus umsteigen.

Kein Zugverkehr von Stuttgart nach Waiblingen bzw. Obertürkheim

Im Fernverkehr enden Züge aus Norden kommend entweder in Stuttgart oder werden um Stuttgart herum nach Ulm und München weiter geleitet. Ersatzhalt ist dann Esslingen am Neckar, dort ist ein Ersatzverkehr mit Bussen nach Stuttgart eingerichtet. Manche Züge halten zusätzlich auch in Vaihingen (Enz), von wo allerdings keine Ersatzbusse fahren.

ICE Berlin-Halle-Frankfurt-Stuttgart-München: Halt in Stuttgart Hbf entfällt, ersatzweise halten Züge in Esslingen am Neckar. In Richtung Berlin hält der Zug zusätzlich auch in Vaihingen (Enz).

Halt in Stuttgart Hbf entfällt, ersatzweise halten Züge in Esslingen am Neckar. In Richtung Berlin hält der Zug zusätzlich auch in Vaihingen (Enz). ICE Köln-Stuttgart-München: entfällt zwischen Stuttgart und München. Zug endet und Beginn am Hauptbahnhof in Stuttgart.

entfällt zwischen Stuttgart und München. Zug endet und Beginn am Hauptbahnhof in Stuttgart. ICE Dortmund-Köln-Mannheim-München: entfällt zwischen Stuttgart und München ODER werden um Stuttgart mit Ersatzhalt in Esslingen am Neckar umgeleitet.

entfällt zwischen Stuttgart und München ODER werden um Stuttgart mit Ersatzhalt in Esslingen am Neckar umgeleitet. ICE Hamburg-Köln-Stuttgart-München: Halt in Stuttgart entfällt, Zug wird um Stuttgart herum geleitet und hält ersatzweise in Esslingen am Neckar.

Halt in Stuttgart entfällt, Zug wird um Stuttgart herum geleitet und hält ersatzweise in Esslingen am Neckar. ICE Karlsruhe-Stuttgart-München: Halt in Stuttgart entfällt, Zug wird um Stuttgart herum geleitet und hält ersatzweise in Esslingen am Neckar. In Richtung Karlsruhe hält der Zug zusätzlich auch in Vaihingen (Enz).

Halt in Stuttgart entfällt, Zug wird um Stuttgart herum geleitet und hält ersatzweise in Esslingen am Neckar. In Richtung Karlsruhe hält der Zug zusätzlich auch in Vaihingen (Enz). TGV Paris-Karlsruhe-Stuttgart-München: Züge beginnen und enden in Stuttgart. Der Abschnitt Stuttgart-München mit Halt in Ulm und Augsburg entfällt.

Züge beginnen und enden in Stuttgart. Der Abschnitt Stuttgart-München mit Halt in Ulm und Augsburg entfällt. IC Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig: Züge verkehren nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart bzw. zwischen Waiblingen und Leipzig.

Weitere Einzelzüge von und nach Österreich werden umgeleitet und brauchen länger.

Im S-Bahn-Verkehr gibt es ebenfalls zahlreiche Einschränkungen. Es ist kein Zugverkehr zwischen Stuttgart und Waiblingen bzw. zwischen Stuttgart und Obertürkheim möglich. Alle Linien fahren nur im 30-Minuten-Takt.

S1: fährt nur zwischen Kirchheim (Teck) und Obertürkheim sowie Stuttgart Hbf und Herrenberg.

fährt nur zwischen Kirchheim (Teck) und Obertürkheim sowie Stuttgart Hbf und Herrenberg. S2: fährt nur zwischen Schorndorf und Waiblingen.

fährt nur zwischen Schorndorf und Waiblingen. S3: fährt nur zwischen Backnang und Waiblingen.

fährt nur zwischen Backnang und Waiblingen. S4: fährt nur zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Marbach sowie zwischen Marbach und Backnang (hier nur im 60-Minuten-Takt). In Backnang muss umgestiegen werden.

fährt nur zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Marbach sowie zwischen Marbach und Backnang (hier nur im 60-Minuten-Takt). In Backnang muss umgestiegen werden. S6: fährt als "Baustellen-Linie" S26 zwischen Weil der Stadt und Filderstadt.

fährt als "Baustellen-Linie" S26 zwischen Weil der Stadt und Filderstadt. S60: fährt nur zwischen Böblingen und Renningen.

fährt nur zwischen Böblingen und Renningen. S62: fährt regulär.

Im kommenden Jahr kommt es auch sonst immer wieder zu Unterbrechungen im S-Bahn-Verkehr:

Im Regionalverkehr beginnen und enden zahlreiche Züge vor Stuttgart oder werden umgeleitet.

MEX 90 Crailsheim/Schwäbisch Hall-Hessental-Stuttgart: fährt über Backnang/Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach. Zudem fallen einige Züge der Linie zwischen Gaildorf West und Schwäbisch Hall-Hessental aus.

fährt über Backnang/Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach. Zudem fallen einige Züge der Linie zwischen Gaildorf West und Schwäbisch Hall-Hessental aus. MEX 19 Gaildorf West-Stuttgart: beginnt und endet in Winnenden.

beginnt und endet in Winnenden. RE 90 Nürnberg/Crailsheim-Stuttgart: fährt über Backnang/Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach.

fährt über Backnang/Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach. IRE 1 Karlsruhe-Aalen: fährt nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

fährt nur zwischen Karlsruhe und Stuttgart. RE 5 Friedrichshafen-Stuttgart: beginnt und endet in Esslingen.

beginnt und endet in Esslingen. IRE 6a Stuttgart-Tübingen-Aulendorf: beginnt und endet in Plochingen.

beginnt und endet in Plochingen. IRE 6 Stuttgart-Tübingen: fällt aus.

fällt aus. MEX 13 Crailsheim/Aalen-Stuttgart: beginnt und endet in Waiblingen.

beginnt und endet in Waiblingen. MEX 16 Ulm/Geislingen-Stuttgart: beginnt und endet in Plochingen.

beginnt und endet in Plochingen. MEX 12 Tübingen-Heilbronn und MEX 18 Tübingen-Osterburken: werden über Kornwestheim umgeleitet und halten nicht in Bad Cannstatt und Stuttgart Hbf.

und werden über Kornwestheim umgeleitet und halten nicht in Bad Cannstatt und Stuttgart Hbf. RB 11 Kornwestheim-Untertürkheim: fällt aus.

Die Bahn sowie die weiteren Eisenbahnunternehmen SWEG und GoAhead haben einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der Ersatzverkehr für die S-Bahn fährt am Bahnhofsvorplatz ab.

S1E: Von Stuttgart Hbf (Arnulf-Klett-Platz) über Bad Cannstatt, Neckarpark und Untertürkheim nach Obertürkheim im 10-Minuten-Takt.

Von Stuttgart Hbf (Arnulf-Klett-Platz) über Bad Cannstatt, Neckarpark und Untertürkheim nach Obertürkheim im 10-Minuten-Takt. S2E: Von Stuttgart Hbf (Arnulf-Klett-Platz) über Bad Cannstatt, Nürnberger Straße und Fellbach nach Waiblingen (Dammstraße) im 5-Minuten-Takt.

Von Stuttgart Hbf (Arnulf-Klett-Platz) über Bad Cannstatt, Nürnberger Straße und Fellbach nach Waiblingen (Dammstraße) im 5-Minuten-Takt. S3E: Zwischen Nürnberger Straße und Sommerrain fahren Kleinbusse im 10-Minuten-Takt.

Für den Ersatzverkehr des Regionalverkehrs wurde eine weitere Haltestelle in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes eingerichtet. An der neu errichteten Haltestelle Schillerstraße fahren die Busse wie folgt ab:

Nach Plochingen: im 7- bis 8-Minuten-Takt.

im 7- bis 8-Minuten-Takt. Nach Waiblingen: im 30-Minuten-Takt.

im 30-Minuten-Takt. Nach Esslingen: im 30-Minuten-Takt als Anschluss von und zu den ersatzweise in Esslingen haltenden ICE-Zügen.

im 30-Minuten-Takt als Anschluss von und zu den ersatzweise in Esslingen haltenden ICE-Zügen. Nach Winnenden über Bad Cannstatt: im Stundentakt.

In Bad Cannstatt verkehrt ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen ab der Haltestelle Wilhelmsplatz:

Nach Waiblingen: im 30-Minuten-Takt.

im 30-Minuten-Takt. Nach Esslingen: im 30-Minuten-Takt.

Laut Bahn beginnt die Bauphase und damit der eingeschränkte Bahnverkehr am Dienstag, 2. Januar 2024, um 4 Uhr morgens. Sie dauert im Regional- und Fernverkehr bis Freitag, 5. Januar 2024, 22 Uhr. In dieser Zeit ist auf den Bahnstrecken zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Waiblingen sowie zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Obertürkheim kein Zugverkehr möglich. Im S-Bahn-Verkehr halten die Einschränkungen drei Stunden länger an, nämlich laut Bahn bis Samstag, 6. Januar, 1 Uhr.

Grund für die Maßnahmen ist der der Bau des digitalen Knotens Stuttgart. Er soll dazu führen, dass der Bahnverkehr im Rahmen des Großprojekts Stuttgart 21 ab Dezember 2025 mit einer neuen digitalen Zugsicherungstechnik betrieben werden kann.

Digitaler Knoten Stuttgart Der sogenannte Digitale Knoten Stuttgart ist ein bundesweites Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Dabei werden alle S21-Strecken und große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit dem digitalen Bahnleitsystem ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Zugbetrieb ausgestattet. Mit ETCS werden die Signale entfernt und die Blockabschnitte digital gesteuert. Alle Züge senden ihre genaue Position an ein digitales Stellwerk. Darüber empfangen die Lokführer auch die Position von anderen Zügen. Durch das ETCS weiß der Lokführer stets, wie weit der nächste Abschnitt frei ist, wie schnell er fahren darf und wann er abbremsen muss. Bisher wurden Eisenbahnstrecken in Blöcke eingeteilt und diese durch Signale voneinander getrennt.

Die Deutsche Bahn empfiehlt darüber hinaus, sich über die elektronischen Fahrplanauskünfte am Reisetag zu informieren, zum Beispiel Online oder im DB-Navigator auf dem Handy. Denn womöglich treten noch weitere Baumaßnahmen und dadurch Einschränkungen in dem Zeitraum auf. Für bereits gebuchte Tickets für Fernverkehrszüge, die durch die Maßnahmen ausfallen, gelten die regulären Erstattungsregeln, die Fahrgäste hier nachsehen können.