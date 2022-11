Region Stuttgart: Auf der B10 und B27 drohen am Wochenende Staus

Von Freitagabend bis Montagmorgen gibt es auf der B10 in Höhe Plochingen für beide Richtungen je nur eine Spur. Außerdem ist ein Abschnitt der B27 gesperrt.

Autofahrer in der Region Stuttgart müssen sich an diesem ersten November-Wochenende auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten auf der B10 bei Plochingen und der B27 beim Echterdinger Ei.

Auf der B10 sind kurzfristige Sanierungsarbeiten nötig. Grund sind unerwartete Schäden an der Entwässerung auf der Filsbrücke in Höhe Plochingen. Dort steht seit Freitagabend bis voraussichtlich Montagmorgen, 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur zur Verfügung. Alle Verbindungen im Bereich des Plochinger Dreiecks und der Anschlussstelle Reichenbach werden aber aufrechterhalten. Die Bauarbeiten an der Filsbrücke sollen voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

B27: Fahrbahnerneuerung in Richtung Tübingen

Auf der B27 muss man sich in Fahrtrichtung Tübingen zwischen der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Messe/Flughafen und der A8-Anschlussstelle am Echterdinger Ei seit Freitagabend, 20 Uhr, auf Behinderungen einstellen. Dort wird bis Montagfrüh auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke die Fahrbahn erneuert. Autofahrer werden bis voraussichtlich Montagfrüh, 5 Uhr, über die L1192 und die L1208A umgeleitet.

Fahrbahnerneuerung Richtung Stuttgart vom 11. bis 14.11.

Am zweiten November-Wochenende ist an der Anschlussstelle Echterdingen-Mitte dann das Ein- und Ausfahren auf die B27 in Richtung Stuttgart nicht möglich. Dann ist Leinfelden-Echterdingen Mitte von Tübingen kommend nur über die L1208A bei Leinfelden-Echterdingen Süd zu erreichen und Stuttgart von Messe/Flughafen aus kommend nur über die L1192.