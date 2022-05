Barrierefreiheit bei der S-Bahn wird weiter ausgebaut

Die Barrierefreiheit bei der S-Bahn in der Region wird weiter ausgebaut. Bis 2029 soll an 17 Stationen der niveaugleiche Ein- und Ausstieg geschaffen werden. Der Verband Region Stuttgart investiert im ersten Schritt rund 12,2 Millionen Euro in entsprechende Planungs- und Realisierungsvereinbarungen. Insgesamt ist mit Kosten zwischen 38 und 66 Millionen Euro für die Region zu rechnen. Für mobilitätseingeschränkte Menschen, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Gepäck, Fahrrädern oder Gehhilfen se der niveaugleiche Ein- und Ausstieg zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn-Fahrzeug unerlässlich. In der Region Stuttgart gibt es aktuell noch an 31 von 83 S-Bahnstationen einen Höhenunterschied. Der Verkehrsausschuss hat jetzt entschieden, in die Planungen für die Stationen Weilimdorf, Neuwirtshaus (Porscheplatz), Ditzingen und Korntal (beide Landkreis Ludwigsburg) einzusteigen.