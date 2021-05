per Mail teilen

Ein mutmaßlicher Bankräuber ist in Göppingen festgenommen worden. Er soll am Samstagmorgen eine Bankfiliale überfallen haben. Dem Mann wird vorgeworfen, mit einer Axt einen Mitarbeiter bedroht und Geld gefordert zu haben. Weil er nichts bekommen habe, sei er geflüchtet, so die Polizei. Eine Zeuge verfolgte den 47-Jährigen und hielt ihn fest, bis die Polizei kam.