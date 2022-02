Bankkunde nach Geldabheben überfallen und beraubt

In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mann vor einer Bankfiliale überfallen und beraubt worden. Der 69-Jährige habe zuvor am Geldautomaten Bargeld abgehoben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim Verlassen der Bank sei er von vier Männern festgehalten und mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht worden. Die Täter entkamen mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Vorfall hatte sich bereits am Montagabend ereignet. Laut Beschreibung sollen alle vier Männer ein gepflegtes Äußeres, kurze Haare und einen dunklen Vollbart haben. Einer der Täter hatte demnach eine rote Narbe auf der Stirn. Hinweise an die Kripo Waiblingen.