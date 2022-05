Enkeltrick-Betrug von aufmerksamem Bankmitarbeiter verhindert

Ein Bankmitarbeiter in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat am Dienstag verhindert, dass eine 82 Jahre alte Frau Geld für einen Betrugsversuch abhebt. Die Dame war von ihrem vermeintlichen Enkel angerufen worden. Dieser hatte ihr mitgeteilt, seine Mutter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch. Dieser gab der arglosen Rentnerin gegenüber an, dass sie 25.000 Euro Kaution hinterlegen müsse. Nur so könne sie die Untersuchungshaft ihrer Tochter verhindern. Der aufmerksame Bankmitarbeiter erkannte den möglichen Betrugsversuch, verweigerte die Auszahlung und verständigte die Angehörigen der Dame. Derzeit gingen, laut Polizei, wieder vermehrt entsprechende Anrufe von Betrügern bei älteren Mitbürgern ein, die mit verschiedenen Maschen versuchen würden, an das Ersparte und sonstige Wertgegenstände der Senioren zu gelangen. Hinweise zu verschiedenen Betrugsmaschen findet man über die polizeilichen Beratungsstellen im Netz.