Balkonplatte begräbt Hausbesitzer unter sich

Bei Renovierungsarbeiten an einem Altbau in Eislingen (Kreis Göppingen) ist ein Hausbesitzer tödlich verletzt worden. Bei den Arbeiten sollten die Betonstützen eines Balkons ausgetauscht werden. Dafür sicherten Arbeiter die Balkonplatte provisorisch mit Metallstützen ab. Als eine der Stützen von dem 53-jährige Hausbesitzer mit einem Hammer zur Seite geschlagen wurde, brach der Balkon von der Hauswand ab. Der Mann wurde unter der Platte begraben und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das Gebäude wurde infolge des Unglücks stark beschädigt und ist einsturzgefährdet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Montag wird das Gebäude von einem Statiker überprüft.