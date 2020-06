Balkon knickt ab: Mehrere Verletzte in Steinheim an der Murr

Sofa abgeseilt Balkon knickt ab: Mehrere Verletzte in Steinheim an der Murr

Für vier Männer in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist an Pfingstsonntag eine Horrorvorstellung zur Realität geworden: Ein Balkon ist einfach unter ihnen weggeklappt.