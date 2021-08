per Mail teilen

Pendler und andere Bahnreisende zwischen Stuttgart und Ulm müssen von Freitag an mehr Zeit mitbringen. Die Strecke wird für drei Wochen gesperrt. Betroffen ist auch der Fernverkehr.

Gleisarbeiten der Bahn (Symbolbild). Ab 13.8. wird die Strecke zwischen Stuttgart und Ulm wegen Gleis- und Weichenarbeiten drei Wochen lang gesperrt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bodo Marks

Die Bahn will ab Freitag auf der Filstalbahn zwischen Göppingen und Ulm Gleise und Weichen austauschen. Deshalb werde die Bahnstrecke gesperrt, teilte eine Sprecherin der Bahn in Stuttgart mit. Es wird zu Umleitungen und Zugausfällen kommen. Betroffen sind die Züge R 5, MEX 16 sowie IC- und ICE-Züge.

Umleitung in Richtung München

Der Fernverkehr von Stuttgart nach München wird ab Freitag über Aalen umgeleitet. Die Haltestellen in den Bahnhöfen von Plochingen, Göppingen, Geislingen und Ulm fallen weg. Einzelne Fernverkehrszüge sowie die Züge des Regionalverkehrs fallen auf dieser Strecke aus.

Nahverkehr: In Göppingen auf Busse umsteigen

Für den Nahverkehr gibt es die Möglichkeit, mit dem Metropolexpress von Stuttgart nach Göppingen bzw. am 21. und 22. August bis Ebersbach (Fils) zu fahren und dort auf Busse nach Ulm umzusteigen. Oder mit dem IC nach Aalen zu fahren und dort Richtung Ulm in einen anderen Zug umzusteigen. Die Fahrscheine des Nahverkehrs sind in diesem Fall auch im IC gültig, Sonderangebote wie das Baden-Württemberg-Ticket allerdings nicht.

Für die Modernisierung von Schienen und Weichen der Filstalbahn rechnet die Bahn mit Kosten von 15 Millionen Euro.