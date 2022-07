Brand auf Gleisfeld in Stuttgart: Züge und S-Bahnen kamen zu spät

per Mail teilen

Auf dem Gleisfeld in Stuttgart-Untertürkheim hat es am Mittwochabend gebrannt. Dort wird zur Zeit für Stuttgart 21 gebaut. Es kam zu Verspätungen im Zug- und S-Bahn-Verkehr.

Mehrere Bahnschwellen waren auf dem Gleisfeld in Brand geraten. Der Wind trug das Feuer aus mehreren Glutnestern im Gleisbett weiter. Dadurch entstanden immer wieder neue Schwelbrände, so ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstagmorgen.

Bevor die Feuerwehr Stuttgart zum Löschen aufs Gleisbett konnte, mussten erst die Gleise weiträumig abgesperrt werden.

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Untertürkheim unterstützt. Sie konnte den Brand löschen.

Hat ein Trennschleifer den Brand im Gleisbett ausgelöst?

Die Ursache ist noch unklar. Auf der Baustelle, auf der inzwischen auch für Stuttgart 21 gebaut wird, wurde der Polizei zufolge mit Trennschleifern gearbeitet, bei deren Einsatz Hitze entsteht.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht benennen.

Auf dem Gleisfeld in Stuttgart-Untertürkheim ist ein Brand ausgebrochen. Dort haben inzwischen auch die Bauarbeiten zu Stuttgart 21 begonnen.

Weil für die Löscharbeiten Gleise gesperrt werden mussten, kam es am Mittwochabend zu Verspätungen im Zug- und S-Bahn-Verkehr. Züge wurden über das S-Bahn-Netz umgeleitet.