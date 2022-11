Ein Mann hat am Hauptbahnhof in Stuttgart eine Bahn-Mitarbeiterin mit dem Tod bedroht, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Mann fühlte sich offenbar ungerecht behandelt.

Der unbekannte Täter ist am Dienstagvormittag an einem Service-Schalter im Stuttgarter Hauptbahnhof aufgetaucht, hat ein Bahnpolizeisprecher auf SWR-Nachfrage am Mittwoch mitgeteilt. Er verlangte dort von einer Bahn-Mitarbeiterin offenbar eine finanzielle Entschädigung, weil er nach eigener Aussage von der Deutschen Bahn von einer Zugfahrt ausgeschlossen worden sei. Nach Todesdrohung am Bahnschalter sucht Polizei Zeugen Die Bahn-Mitarbeiterin hat aber daraufhin laut Polizei eine Entschädigung ausgeschlossen, daraufhin soll der Mann sie mit dem Tod bedroht haben. Er verschwand, bevor die Polizei eintraf. Die Ermittler suchen nun Zeugen, speziell eine junge Frau mit weißer Jacke, die die Tat an dem Service-Schalter beobachtet haben soll. Bahn kann Reisende von Zugfahrten ausschließen Grundsätzlich kann die Bahn Personen von einer Bahnfahrt ausschließen, wenn diese beispielsweise gewalttätig werden oder ohne Fahrschein fahren. In diesem Fall ist nicht bekannt, ob der Mann tatsächlich von einer Fahrt ausgeschlossen wurde, wie er am Bahnschalter in Stuttgart behauptete.