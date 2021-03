Der große Mercedes-Stern auf dem Stuttgarter Bahnhofsturm zieht wegen der S21-Bauarbeiten vorübergehend um. Das teilten die Deutsche Bahn und der Stuttgarter Autobauer Daimler mit.

Der Mercedes-Stern auf dem Bahnhofsturm in Stuttgart zieht wegen Bauarbeiten für Stuttgart 21 vorübergehend um. 2025 soll der Stern auf den Turm zurückkehren. Pressestelle Mercedes-Benz / Daniel Maurer

Seit dem Jahr 1952 dreht sich der Mercedes-Stern auf dem Stuttgarter Bahnhofsturm. Wegen der Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 werden derzeit das Bahnhofsgebäude, der sogenannte Bonatzbau, und auch der Turm renoviert. Deshalb muss der Stern mit seinen fünf Metern Durchmesser laut Bahn und Daimler Ende März abgebaut werden. Während der Bauzeit steht der Stern vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart-Bad Cannstatt. Im Jahr 2025 soll der Stern nach dem Abschluss der Arbeiten wieder auf den sanierten Bahnhofsturm zurückkehren.

"Der Mercedes-Stern auf dem Turm des Stuttgarter Hauptbahnhofs liegt uns besonders am Herzen, weil er die Marke am Standort unserer Konzernzentrale repräsentiert. Deshalb freuen wir uns, wenn er nach einer Umbauphase des Turms 2025 wieder auf die Stadt strahlen wird", so Mercedes-Benz-Marketingchefin Bettina Fetzer. Der Bonatzbau erhält laut Bahn in den nächsten Jahren ein stabilisierendes Tragwerk und zwei neue, lichtdurchflutete Ebenen. Das stadtbild-prägende Äußere des denkmalgeschützten Bauwerks solle dabei erhalten bleiben.