Über die Sommerferien mussten die Stuttgarter und Pendler viel Geduld mitbringen, während überall in und um die Stadt an Schienen und Straßen gebaut wurde. Wo es jetzt wieder läuft.

Die Sommerferien in Baden-Württemberg sind vorbei und damit auch die meisten Streckensperrungen und Einschränkungen auf der Straße und bei der Bahn. In den letzten Wochen mussten die Pendlerinnen und Pendler wegen Baustellen auf mehrere Schienenersatzverkehre (SEV) umsteigen.

S-Bahnen fahren wieder - Einschränkung bei S1

Zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Hauptbahnhof rollen auf der Stammstrecke seit Samstag wieder die S-Bahnen. Während der vergangenen sechs Wochen wurde die Digitalisierung in den unterirdischen S-Bahnhöfen ausgebaut. Fast alle Linien fahren seit Montag wieder in normaler Taktung. Trotzdem sollten Fahrgäste vor Fahrtantritt ihre Verbindungen checken, denn einige Einschränkungen gibt es noch.

Die S1 fährt aktuell nur alle halbe Stunde. Laut Deutscher Bahn soll das bis zum 15. September so bleiben, dann fahre die S1 wieder alle 15 Minuten. Zudem entfallen die Haltestellen Neckarpark, Untertürkheim und Obertürkheim. Die S-Bahn fährt dort nur vorbei. Wer zu einem dieser Orte möchte, muss zwischen Bad Cannstatt und Esslingen-Mettingen auf den SEV umsteigen. Die Busse fahren im zehn Minuten Takt.

Ab dem kommenden Wochenende bis zum 22. September müssen dann auch die Fahrgäste der Linien S2 und S3 Acht geben. Die S-Bahnen fahren dann nur alle halbe Stunde und am Wochenende entfallen auf diesen beiden Linien die Haltestellen Bad Cannstatt, Nürnberger Straße und Sommerrain. Ein SEV wird eingerichtet.

Außerdem verkehrt die S60 weiter nur zwischen Böblingen und Renningen. Bei Störungen berichten wir auch im News-Ticker.

Gäubahn ab Horb weiter teilgesperrt

Mit dem Ende der Sommerferien sind auch viele Baustellen an der Gäubahnstrecke beendet worden. Fahrgäste aus Freudenstadt haben wieder Anschluss an die Gäubahn und können nach Stuttgart fahren. Ab dem Stuttgarter Hauptbahnhof und ab Herrenberg fahren wieder Regionalzüge und ICs in Richtung Süden zum Bodensee auf der Gäubahnstrecke - allerdings nur bis Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt). Ab dort gilt weiter bis Ende Oktober der Schienenersatzverkehrsplan, um nach Rottweil, Singen und Konstanz weiterreisen zu können.

Achtung bei Zügen Stuttgart - Ulm: Eine Woche kein Halt in Plochingen

Wegen Arbeiten am Digitalen Bahnknoten Stuttgart müssen Fahrgäste zwischen Stuttgart und Ulm auch nochmal auf Veränderungen einstellen. Vom Samstag an bis zum 22. September fährt der IRE 6a nicht zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Halt Plochingen. Die Züge nach Lindau am Bodensee starten in dieser Zeit am Hauptbahnhof etwas früher.

Digitaler Knoten Stuttgart Der digitale Knoten Stuttgart ist ein bundesweites Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Dabei werden alle S21-Strecken und große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit dem digitalen Bahnleitsystem ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Zugbetrieb ausgestattet. Mit ETCS werden die Signale entfernt und die Blockabschnitte digital gesteuert. Alle Züge senden ihre genaue Position an ein digitales Stellwerk. Darüber empfangen die Lokführer auch die Position von anderen Zügen. Durch das ETCS weiß der Lokführer stets, wie weit der nächste Abschnitt frei ist, wie schnell er fahren darf und wann er abbremsen muss. Bisher wurden Eisenbahnstrecken in Blöcke eingeteilt und diese durch Signale voneinander getrennt.

Hier müssen Autofahrer um Stuttgart mit Baustellen rechnen

Am Schattenring in Stuttgart wird in den kommenden Wochen weiter gebaut. Dort müssen sich Autofahrer immer wieder auf Umleitungen einstellen. Die beiden gesperrten Tunnel stadteinwärts sollen aber ab Dienstag (12. September) wieder befahrbar sein. Sie wurden in den Sommerferien ebenfalls saniert. Zusätzlich mussten dort in den vergangenen Tagen Graffitis entfernt werden.

Während sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Engelbergtunnel vor allem abends immer wieder mit Sperrungen abfinden müssen, kann auf der A81 bei Böblingen aufgeatmet werden. Hier wird weiter gebaut, eine Vollsperrung wie teilweise im Sommer soll es aber nicht nochmal geben.