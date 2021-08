Pendler und andere Bahnreisende zwischen Stuttgart und Ulm müssen von Freitag an mehr Zeit mitbringen - umfangreiche Bauarbeiten an der Bahnstrecke führen bis Anfang September zu erheblichen Einschränkungen. Die Bahn tauscht zwischen Göppingen und Ulm Gleise und Weichen aus. Deshalb werde die Bahnstrecke gesperrt, teilte eine Sprecherin der Bahn in Stuttgart mit. Der Fernverkehr von Stuttgart nach München wird umgeleitet, die Halte in Plochingen, Göppingen, Geislingen und Ulm fallen weg. Einzelne Fernverkehrszüge sowie die Züge des Regionalverkehrs auf dieser Strecke fallen aus. Als Alternative für den Nahverkehr gibt es den Metropolexpress bis nach Göppingen. Dort kann man auf Busse umsteigen.