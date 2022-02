Tonnenschwerer Bagger kippt an rutschiger Böschung um

per Mail teilen

In Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ist ein Bagger bei Abbrucharbeiten gerutscht und umgekippt. Der 58-jährige Fahrer führte Abbrucharbeiten an einer Böschung durch. Als der Mann den Arm des Baggers schwenkte, geriet das Fahrzeug ins Rutschen und kippte um. Der Bagger wurde durch einen Schuttcontainer gestoppt. Der 58-Jährige konnte die Maschine selbst und leicht verletzt verlassen. Aus dem Tank des Baggers lief wegen seiner Position Kraftstoff in unbekannter Menge aus. Die Bergung des Fahrzeugs durch die Freiwillige Feuerwehr war wegen dessen Schräglage kompliziert.