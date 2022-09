Damm kaputt: Bärensee in Stuttgart wird abgelassen

Am Bärensee in Stuttgart sind Sanierungsarbeiten am Damm notwendig. Daher plant die Stadt, den See trocken zu legen. Betreten werden darf der Grund des Sees allerdings nicht.

Der Damm des Stuttgarter Bärensees muss möglicherweise großflächig saniert werden. Die Stadt Stuttgart hat mitgeteilt, dass daher wohl schon in der kommenden Woche das Wasser aus dem See im Westen Stuttgarts abgepumpt und in den angrenzenden Neuen See eingeleitet wird.

Das Tiefbauamt hatte laut Stadt bei einer Routine-Kontrolle festgestellt, dass ein Damm undicht ist. Ein beauftragtes Ingenieurbüro solle nun untersuchen, wie groß das Ausmaß der erforderlichen Sanierung ist. Im Oktober werde der Württembergische Anglerverein alle Fische aus dem See holen. Außerdem werden die Teichmuscheln des Bärensees in den Neuen See und den Pfaffensee umgesiedelt.

Lebensgefahr im Schlamm des Bärensees

Der Bärensee - in der Region Stuttgart ein sehr beliebtes Ausflugsziel - bleibe voraussichtlich bis Sommer 2023 trocken. Die Stadt weist darauf hin, dass der See - auch wenn er leer ist - nicht betreten werden darf. Wer im schlammigen Seegrund einsinke, bringe sich in Lebensgefahr.