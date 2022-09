Das Stuttgarter Tiefbauamt hatte bei einer Kontrolle des Bauwerks zwischen Bärensee und Neuem See festgestellt, dass Wasser heraussickert. In Vorbereitung der Sanierung wird der Ortsverband des Technischen Hilfswerk bereits in der kommenden Woche Wasser aus dem Bärensee abpumpen und in den Neuen Seen einleiten. Der Württembergischen Anglerverein wird voraussichtlich am Samstag, 22. Oktober, den Bärensee abfischen. Außerdem werden die Teichmuscheln umgesiedelt. Der Bärensee bleibt voraussichtlich bis kommenden Sommer trocken. Der See im Südwesten von Stuttgart zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen.