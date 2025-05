per Mail teilen

In Wernau soll ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag eine Bäckerei außen angezündet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

In Wernau (Kreis Esslingen) hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Donnerstagmorgen einen Benzinkanister vor einer türkischen Bäckerei gezündet und ist danach geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Lautes Knallgeräusch und Feuer

Gegen 4:30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da er ein lautes Knallgeräusch gehört und anschließend einen Brand bemerkt hatte. Gebrannt hat die Fassade einer noch nicht geöffneten türkischen Bäckerei, so die Polizei. Auch eine Glasscheibe war zerstört.

Unbekannter zündet Benzinkanister an

Als die Rettungskräfte ankamen, hatten die Anwohner das Feuer bereits gelöscht. Laut Polizei hat ein Unbekannter vor dem Schaufenster des Gebäudes einen Kanister mit brennbarer Flüssigkeit in Brand gesetzt oder ihn zur Explosion gebracht. Ersten Zeugenaussagen zufolge trug der Mann einen Kapuzenpullover und floh nach dem Brand in Richtung Adlerstraße in Wernau.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Eine Hausbewohnerin klagte über Unwohlsein und wurde vom Rettungsdienst untersucht. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen.