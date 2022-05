per Mail teilen

Bei einem Badeunfall ist ein neun Jahre alter Junge in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge am Samstag leblos im Wasser entdeckt. Das Kind musste wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.