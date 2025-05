In Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg ist am Sonntag ein 16-Jähriger in einem Freibad gestorben. Der Junge war vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls unter Wasser geraten.

Vor den Augen seiner Freunde ist am Sonntagnachmittag ein Jugendlicher in einem Freibad in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 16-Jährige mit seinen Freunden im Schwimmbecken und hatte wohl einen medizinischen Notfall. Ein Freund des Jugendlichen erkannte die Notsituation und zog ihn aus dem Becken. Trotz erster Hilfe: 16-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Mundelsheim Der Jugendliche wurde sofort medizinisch versorgt, so die Polizei. Trotz intensiver Maßnahmen durch den Rettungsdienst und eine Notärztin sei er noch im Freibad verstorben. Die Freunde und Angehörigen des 16-Jährigen wurden von Notfallseelsorgern betreut.