Psychisch kranke oder abhängige Verurteilte sollen auch in Stuttgart behandelt werden, so das Land. Pläne für einen Maßregelvollzug in Bad Cannstatt werden immer konkreter.

Am Donnerstag geht eine geplante neue forensische Psychiatrie in Stuttgart-Bad Cannstatt in die nächste Projektphase: Bei dem sogenannten Bürgerbeteiligungsverfahren will das baden-württembergische Sozialministerium nach eigenen Angaben Hintergründe erklären und die Bedürfnisse in der Bevölkerung bei diesem Thema herausfinden. Bereits jetzt gibt es bei Anwohnerinnen und Anwohnern Bedenken, dass aus dem bisherige Rot-Kreuz-Krankenhaus eine forensische Psychiatrie werden soll. Über die endgültigen Pläne dürfen weder der Bezirksbeirat Bad Cannstatt noch die Stadt Stuttgart entscheiden. Die Verantwortung für Einrichtungen des Maßregelvollzugs liegt in der Hand des Landes.

Neuer Maßregelvollzug in Bad Cannstatt geplant

Das Ministerium will dort rund 80 Menschen im Maßregelvollzug unterbringen, die eine Straftat begangen haben, aber als psychisch krank oder suchtkrank gelten. Voraussetzung für die Unterbringung im Maßregelvollzug ist die Feststellung der Schuldunfähigkeit. In Bad Cannstatt sollen sie unter anderem die Möglichkeit bekommen, sich von der Drogen- oder Alkoholsucht zu entwöhnen und sich auf ein sucht- und straffreies Leben vorzubereiten. Deshalb will das Sozialministerium dort Personen unterbringen, deren Behandlung schon weit fortgeschritten ist. Es gehe um Menschen, die sich bereits in Lockerungen bewährt hätten, und bei denen eine baldige Entlassung das Ziel sei.

Hier kommen Menschen, die schon sehr weit fortgeschritten in ihrem therapeutischen Prozess sind.

Manfred Lucha (Grüne) bei einer Pressekonferenz (Archivbild) SWR

Kritiker halten Standort für ungeeignet

Doch Anwohnerinnen und Anwohner des bisherigen Rot-Kreuz-Krankenhauses in Bad Cannstatt halten den Standort für eine forensische Klinik für ungeeignet, weil dort unter anderem suchtkranke Menschen unterkommen sollen. Eine Initiative kritisiert, in unmittelbarer Nachbarschaft gebe es viele Großveranstaltungen mit starkem Alkoholkonsum. Dort seien Alkohol und Drogen aller Art verfügbar, heißt es in einer Mitteilung der "Initiative Schöne Straße e.V.". Vom Rot-Kreuz-Krankenhaus ist beispielsweise zu Fuß der Cannstatter Wasen erreichbar, auf dem das Frühlings- und Volksfest stattfinden.

Die neue forenische Klinik wäre nicht weit entfernt vom Cannstatter Wasen (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Außerdem sei die Außenfläche, die den Maßregelvollzug vom unmittelbaren Umfeld abschirme, sehr klein. Probleme sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch deren Nachbarinnen und Nachbarn hält die Initiative deshalb für wahrscheinlich. Man wolle, "dass ein guter Standort für den Maßregelvollzug gefunden wird und dass bei uns im Quartier und im Stadtbezirk Platz ist, für eine positive Entwicklung.“ Diese sei in Bad Cannstatt, das bereits zahlreiche sozialpsychiatrische Einrichtungen und zahlreiche Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe beheimate, dringend notwendig, schreibt die Initiative.

Minister Lucha: Nicht immer Weißenau, Bad Schussenried und Zwiefalten

Die Einrichtung einer solchen Klinik in Bad Cannstatt begründet Sozialminister Manne Lucha (Grüne) damit, dass es in der Region Stuttgart bislang keine eigene Klinik für Forensische Psychiatrie gebe. Patientinnen und Patienten aus der Region Stuttgart müssten deshalb in weit entfernten Einrichtungen, nämlich in Zwiefalten (Landkreis Reultingen), Bad Schussenried (Kreis Biberach) und Ravensburg-Weißenau (Kreis Ravensburg) behandelt werden. Dies erschwere allerdings den Kontakt zu Angehörigen und auch die Vorbereitung der Entlassung, die für den Behandlungserfolg entscheidend sei.

Land: BW braucht mehr Plätze im Maßregelvollzug

Der Bedarf an Maßregelvollzugseinrichtungen im Land sei gestiegen, so das Sozialministerium. Seit 2017 hätten die Zuweisungen in den Maßregelvollzug in Baden-Württemberg um 55 Prozent zugenommen. Die Situation im Maßregelvollzug sei in Baden-Württemberg angespannt, weswegen der Ausbau an Einrichtungen wichtig sei. Laut Sozialministerium gibt es einen Vorvertrag mit dem Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes für eine längerfristige Anmietung des Rot-Kreuz-Krankenhauses in Bad Cannstatt.

Allerdings müsste das Gebäude umgebaut werden. Die Kosten dafür seien im zweistelligen Millionenbereich und würden vom Land getragen werden. In Bad Cannstatt gelte, wie in allen forensischen Kliniken in Baden-Württemberg und bundesweit, ein umfassendes Sicherheitskonzept, das baulich-technische, organisatorische und personelle Sicherungsaspekte umfasse, so das Sozialministerium.

Für die Bürgerbeteiligung findet nun das sogenannte Beteiligungsscoping statt. Dabei gehe es um das Zuhören und das Sammeln von Bedürfnissen aller Beteiligten, heißt es von Seiten der „Servicestelle Bürgerbeteiligung“, die das Treffen im Auftrag des Sozialministeriums organisiert. Ziel sei, schon in einem frühen Planungssstadium bestimmte Aspekte und mögliche Konflikte bearbeiten zu können.