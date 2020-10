Der Betreiber des Frei- und Hallenbades Wonnemar in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat Insolvenz angemeldet. Es ist nicht die erste Pleite eines Bäder-Betreibers.

Die Stadt Backnang hat am Montag die Insolvenz bestätigt. Grund für die finanzielle Schieflage des Betreibers, die Stuttgarter Interspa, sind demnach die Folgen der Pandemie. Von März bis Juni war das Wonnemar in Backnang geschlossen. Nun will Interspa das Unternehmen sanieren und in einem Eigenverwaltungsverfahren aus der finanziellen Krise führen. Die Interspa-Gruppe betreibt deutschlandweit sechs Familien- und Erlebnisbäder.

Bad bleibt für Besucher offen

Das Wonnemar in Backnang bleibt nach Angaben der Stadt weiterhin wie gewohnt geöffnet. Sollte die Sanierung scheitern, hat die Stadt angekündigt, das Bad in Eigenregie zu führen. Beispiel dafür könnte das F3 Familien- und Freizeitbad in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sein. Dort hatte nach der Insolvenz des Betreibers im Sommer eine Städtische Holding auch den Betrieb übernommen.