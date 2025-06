In Backnang ist bei einem Großbrand in einer Recyclingfirma in der Nacht auf Dienstag wohl ein Millionenschaden entstanden. Davon geht die Polizei aus. Verletzt wurde niemand.

In einem Recyclingbetrieb in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Müll in einer Lagerhalle war in Flammen geraten. Laut Polizei liegt der Schaden auf dem Firmengelände nach ersten Schätzungen im einstelligen Millionenbereich. Als die Feuerwehr in der Nacht eintraf, stand die Halle laut einem Sprecher bereits vollständig in Flammen. Das Feuer breitete sich rasch aus; dichter, schwarzer Rauch stieg über dem Stadtgebiet auf.

Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden

Ein Übergreifen der Flammen konnte laut dem Feuerwehr-Sprecher verhindert werden. Mehr als 130 Feuerwehrleute und weitere Rettungskräfte waren zeitweise im Einsatz. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Noch am Dienstagmittag sind viele Einsatzkräfte vor Ort. Von der Lagerhalle ist kaum noch etwas übrig.

Löscharbeiten bis in die Nacht möglich

Bis alle Glutnester gefunden und gelöscht sind, könne es bis zum Abend oder sogar bis in die Nacht hinein dauern, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort dem SWR. Mit einem Bagger werden die verbrannten Reste aufgeräumt.

Die Löscharbeiten könnten sich laut dem Einsatzleiter vor Ort noch bis in die Nacht hinziehen. SWR Anna Knake

Die Recyclingfirma liegt in einem Gewerbegebiet in Backnang. Die angrenzende Heinrich-Hertz-Straße musste zwischen der Weissacher Straße und der B14 in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung sendete die Feuerwehr eine Mitteilung an die Bevölkerung über die Warnapp "NINA". Für die Anwohnerinnen und Anwohner in Backnang bestehe mittlerweile keine Gefahr mehr. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch völlig unklar.

Bereits mehrere Brände in dem Betrieb

In dem Backnanger Recyclingbetrieb hat es schon mehrfach gebrannt, in derselben Halle zuletzt im September letzten Jahres. Dabei war ein Müllberg in Brand geraten. Das Feuer konnte sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, der entstandene Schaden belief sich laut Polizei auf 10.000 Euro.

Ende Juli 2015 hat es auf dem Gelände schon einmal einen Großbrand gegeben. Damals brannte ebenfalls eine Halle ab. Wie die Feuerwehr Backnang zu dem Einsatz vermeldete, war sie mit mehr als 100 Leuten und zusätzlich den Einsatzkräften aus Oppenweiler, Winnenden, Fellbach, Ludwigsburg und Schwäbisch Hall im Einsatz. Mehrere Drehleitern mussten den Angaben nach verwendet werden.

Nachdem das Feuer weitestgehend gelöscht war, sei mithilfe eines Baggers sowie eines Radladers der Abfall aus der Halle entfernt worden, und Glutnester wurden gelöscht. Ein Unternehmen, das zeitgleich mit dem Abbruch des Backnanger Krankenhauses beschäftigt war, hatte laut Feuerwehr Backnang unbürokratisch einen Bagger und Mitarbeitende zur Verfügung gestellt.