Karambolage auf Bundesstraße 29: Suche nach Verursacher

Nach einer Karambolage auf der B29 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher. In den Unfall am Montagmorgen waren sieben Autos verwickelt und drei Menschen teils schwer verletzt worden. Gesucht wird der Fahrer eines Sattelzugs mit hellem Anhängeraufbau. Laut Polizei hatte der Lkw auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Dabei habe der Fahrer ein auf dem linken Fahrstreifen fahrendes Auto übersehen. Der Autofahrer versuchte auszuweichen und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer des Wagens dahinter konnte zwar noch bremsen, aber es seien danach dennoch mehrere Autos ineinander gefahren, so die Polizei.