B27-Verkehr jetzt über neue Gumpenbachbrücke

Die Gumpenbachbrücke ist Teil der B27 zwischen Stuttgart und Ludwigsburg - seit Januar 2020 wird die marode alte Brücke durch einen Neubau ersetzt. Am heutigen Samstag soll der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf das neue westliche Brückenbauwerk umgelegt werden. Dort steht dem Verkehr jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. An der Anschlussstelle Kornwestheim kann jetzt durch einen neuen Einfädelungsstreifen auf die Bundesstraße 27 aufgefahren werden. Die beiden alten Brückenteile sind bereits gesprengt worden. Das neue östliche Bauwerk muss noch um rund zehn Meter in seine endgültige Lage verschoben werden. Der Neubau soll im Herbst kommenden Jahres fertig sein und rund 27 Millionen Euro kosten.