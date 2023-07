Stuttgart: B14 wird stadteinwärts bis September gesperrt

Autofahrerinnen und -fahrer, die in den Stuttgarter Kessel fahren wollen, brauchen in den kommenden Wochen viel Geduld: Die B14 wird in Fahrtrichtung Stuttgart ab Mittwochabend gesperrt.

Die B14 wird ab Mittwochabend zwischen dem Schattenring und dem Heslacher Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Dort müssen die Fahrbahnbeläge saniert werden. Einseitige Sperrung der B14 bis Mitte September Die Sperrung beginnt um 20 Uhr und dauert voraussichtlich bis Mitte September. In zwei Bauabschnitten werden die Fahrbahnbeläge der Bundesstraße erneuert. Laut dem Regierungspräsidium Stuttgart werden dabei helle Gesteine verwendet. Dadurch soll das Aufheizen des Fahrbahnbelages reduziert und die Sicherheit im Tunnel erhöht werden. Für die Vollsperrung kann keine offizielle Umleitung ausgeschildert werden. Autofahrerinnen und -fahrer werden deshalb gebeten, das Gebiet möglichst großräumig zu umfahren. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung Stuttgart-Vaihingen bleibt im gesamten Zeitraum befahrbar.