Die Bundesstraße 10 Stuttgart-Ulm ist bereits bis Gingen-Ost ausgebaut - der weitere Neubau bis Geislingen-Ost ist in Planung. Bei einer Trassenbegehung am Montag haben das Landesverkehrsministerium und das Regierungspräsidium Stuttgart über den Planungsstand informiert. Bis Ende 2024 will das Land demnach den Planfeststellungsbeschluss erhalten. Aktuell werden die Planungen fortgeschrieben. Der Neubau umfasst zwei Projekte: einen zwei- und dreistreifigen Abschnitt Gingen-Ost bis Geislingen-Mitte und einen zweistreifigen Neubau von Geislingen Mitte bis Geislingen-Ost durch einen Tunnel. Die Neubaustrecke ist insgesamt rund acht Kilometer lang. Die B10 ist die Hauptverkehrsachse im Filstal. Vom Durchgangsverkehr belastet sind noch Kuchen und Geislingen (beide Kreis Göppingen).