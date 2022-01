B10 wegen Brückenarbeiten gesperrt

Wegen Brückenbauarbeiten wird die Bundesstraße 10 (B10) in Stuttgart am Wochenende in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend ab 22 Uhr und soll gegen 5 Uhr am Montagmorgen aufgehoben werden. Grund ist der Abriss einer Brücke, die über der B10 zu einer Deponie führt. Gesperrt werden muss, weil ein Schwerlastkran eingesetzt wird, um die alte Brücke auszuheben, teilte die Stadt Stuttgart mit. Die Sperrung erfolgt zwischen Hedelfingen und Untertürkheim/Obertürkheim. Am Samstag kann der Verkehr von 10 bis 20 Uhr freigegeben werden. Auf den Umleitungsstrecken muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Die Brücke soll bis Jahresende neu gebaut werden.