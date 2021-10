per Mail teilen

Die B10 am Plochinger Dreieck ist in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr. Grund sind Arbeiten am Fahrbahnbelag. Davon betroffen ist unter anderem auch die Ausfahrt hin zur A8. Eine örtliche Umleitung ist dem Regierungspräsidium zufolge eingerichtet. Mit Staus im Bereich des Plochinger Dreiecks muss gerechnet werden.