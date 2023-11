per Mail teilen

Behörden haben einen Teil der B10/B27 in Stuttgart für Asphaltarbeiten gesperrt. Sie befürchten: Wenn beschädigte Stellen nicht jetzt erneuert werden, droht im Winter Schlimmeres.

Teile der B10/B27 sind bis voraussichtlich Sonntagabend gesperrt. Grund dafür ist, dass sich der Zustand der Fahrbahn an zwei Stellen stark verschlechtert hat: auf der Rampe Friedrichswahl (Schleifen-förmige Auffahrt in Feuerbach Richtung A81) und im Verlauf der B10 im Bereich der Stahlbrücken. Die Behörden wollen den Asphalt daher kurzfristig ausbessern, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Behörden: Frost könnte Asphalt kaputt machen

Die Behörden hoffen, dass durch die jetzigen Bauarbeiten größere Schäden an der Fahrbahn verhindert werden können. Denn Fachleute gehen den Angaben zufolge davon aus, dass der Wechsel aus Frost und Tauwetter im anstehenden Winter dem bereits beschädigten Asphalt derart zusetzen würde, dass Wasser in die Fahrbahn eindringen könnte. Was ihrer Einschätzung nach dazu führen könnte, dass sich die Schäden weiter ausbreiten - und dann kurzfristig noch weitere kurzfristigen Sperrungen notwendig sind.

Straßensanierung in Fahrtrichtung A81/Ludwigsburg

Die B10/B27 ist ab dem Kreuzungsbereich Friedrichswahl (Heilbronner Straße / Ludwigsburger Straße) in Fahrtrichtung A81/Ludwigsburg voll gesperrt. Der Verkehr in der Gegenrichtung ist nicht betroffen. Wer aus dem Stuttgarter Zentrum auf der B27 unterwegs ist, wird am Pragsattel über die B295 Siemensstraße umgeleitet und anschließend über die B295 zur Anschlussstelle A81 Stuttgart-Feuerbach. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer auf der B10 aus Bad Cannstatt verläuft ab Stuttgart-Zuffenhausen unter anderem über die Ludwigsburger Straße.