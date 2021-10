B10/B14 in Bad Cannstatt ab dem Neckarpark gesperrt

per Mail teilen

Im Rahmen der Bauarbeiten für den neuen Rosensteintunnel in Stuttgart-Bad Cannstatt ist die B10/B14 aktuell ab dem Dreieck Neckarpark gesperrt. Die Vollsperrung trifft alle Autofahrer, die aus Esslingen und dem Remstal kommend auf der B10/B14 stadteinwärts Richtung Stuttgart unterwegs sind. Sie werden nach Angaben der Stadt über das Dreieck Neckarpark in Stuttgart-Bad Cannstatt auf die Benz- und Mercedesstraße Richtung Innenstadt und Pragsattel umgeleitet. Die Vollsperrung gilt bis Dienstagmorgen um 5 Uhr. Darüber hinaus wird auch noch die Rampe auf die Gaisburger Brücke bis zum 5. November gesperrt. In dieser Zeit werden ein neuer Straßenbelag und ein neues Verkehrsleitsystem angebracht.