In ihrer letzten Reportage aus Israel geht Diana Hörger heute nochmal ganz an den Anfang zurück, noch vor die Staatsgründung Israels. Damals haben schon viele Juden versucht nach Palästina auszuwandern. Einfach war das nicht. Schon gar nicht für Familien. Ein Dorf bei Horb, Rexingen, mit einer starken jüdischen Gemeinde hat aber das schier unmögliche geschafft. Und eine Art schwäbisches Dorf 1938 in Israel hervorgebracht- heute eine Partnergemeinde von Stuttgart. Diana Hörger hat für ihren letzten Beitrag aus Israel, das schwäbische Shavei Zion, nördlich von Haifa besucht