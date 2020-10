per Mail teilen

Die Partnerschaft zwischen der Region Oberes Galiläa in Israel und dem Landkreis Ludwigsburg besteht schon seit 1983. Schüler besuchen sich gegenseitig, das Kreisjugendorchester war erst kürzlich in Israel. Seit 2014 tauschen sich auch die Krankenhäuser in Ludwigsburg und Zfat aus. Es ist die jüngste Verbindung zwischen dem Kreis Ludwigsburg und der Region Oberes Galiläa. Weshalb diese Krankenhauspartnerschaft besonders ist und wie beschwerlich die ersten Annäherungen zu Beginn waren, berichtet SWR-Reporterin Diana Hörger aus Israel.

SWR-Reporterin Diana Hörger aus Stuttgart berichtet noch bis Weihnachten aus Israel. SWR

