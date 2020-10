Autobahnen, Kraftwerke und Gefängnisse - sie gehören zu unserem alltäglichen Leben dazu und trotzdem will sie kaum jemand in der direkten Nachbarschaft haben. Ähnlich ist es mit Deponien. Deswegen sorgen auch Überlegungen des Abfallverwertungsgesellschaft AVL in Ludwigsburg, die Bauschuttdeponie in Schwieberdingen möglicherweise länger zu betreiben für Zündstoff.